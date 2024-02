Plantaardig eten verkleint de kans op slaapapneu

Mensen die groenten, fruit en volkoren producten eten, hebben een kleinere kans om slaapapneu te ontwikkelen dan mensen met een ongezonder dieet. Dat blijkt uit nieuw onderzoek waarover The Guardian bericht.

Slaapapneu is een aandoening waarbij mensen niet goed ademen tijdens hun slaap. Wereldwijd hebben naar schatting 1 miljard mensen er last van. Het komt vaker voor bij mensen die overgewicht of een lange nek hebben. Roken, drinken en op je rug slapen vergroot de kans op problemen.