Plannen GL-PvdA maken huizen betaalbaarder, CDA verhoogt btw en maakt zorg duurder

Als de plannen van GroenLinks-PvdA worden uitgevoerd, zullen het woningaanbod en de betaalbaarheid van huizen verbeteren. Ook zorgt de linkse partij voor een hogere economische groei en een koopkrachtverbetering. De mensen met de laagste inkomens gaan er het meeste op vooruit, schrijft het ANP op gezag van het Centraal Planbureau (CPB).

GroenLinks-PvdA legt de rekening voor een belangrijk deel neer bij het bedrijfsleven, maar desondanks pakken de plannen goed uit voor het investeringsklimaat. Dat is onder meer het gevolg van de voorstellen om de stikstofcrisis op te lossen en de innovatie te stimuleren.

Door de doorrekening van het CPB is nu duidelijk hoe het CDA de zogeheten ‘vrijheidsbijdrage’ (het extra geld voor de NAVO) wil betalen. De christendemocraten maakten eerder al bekend dat ze meer willen lenen. Daarnaast gaan de btw en de winstbelasting omhoog.

Het lage btw-tarief stijgt van 9 naar 9,09 procent, het hoge tarief van 21 naar 21,21 procent. Daarnaast wil het CDA bezuinigen op de zorg. Wie gebruikmaakt van langdurige zorg, moet meer zelf gaan betalen.

Ook bij JA21 gaat het mes in de zorg. De radicaal-rechtse partij stelt voor om bijna 10 miljard bezuinigen op zorg. Joost Eerdmans wil dat mensen meer zelf gaan betalen aan de zorg, zodat de belasting voor bedrijven omlaag kan. JA21 schaft de ontwikkelingssamenwerking af om meer geld te kunnen steken in de NAVO.

De rechtse splinterpartij VVD wil het meeste bezuinigen op de overheid van alle partijen die hun programma hebben laten doorrekenen. Zo wil de VVD nog meer bezuinigen op onderwijs. Ook laat Dilan Yesilgöz de armoede in Nederland het hardste oplopen. Ze bezuinigt fors op de zorg en op de publieke omroep. De pensioenleeftijd gaat bij de VVD omhoog.

Bij het CDA en de andere rechtse partijen raken de klimaatdoelen uit zicht. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn er slechts vier partijen die in de doorrekening voldoende oog hebben voor het klimaat: GroenLinks-PvdA, D66, ChristenUnie en Volt. Niet alle partijen hebben hun programma’s laten doorrekenen.