Plan van extreemrechtse minister Smotrich luidt het einde van de staat Israël in

De meeste Nederlanders vinden het oprichten van een Palestijnse staat naast Israël de enige mogelijkhkeid om tot vrede te komen in het onheilige land. Wie weet kunnen beide volkeren dan op den duur naar elkaar toe groeien. Grofweg gezegd bestaan er daarnaast in de publieke opinie twee minderheden: de ene vindt dat Israël de totale overwinning verdient, de andere dat de zionistische entiteit een apartheidssysteem is dat van de aardbodem moet verdwijnen. Zo ontstaat er ruimte voor een vrij Palestina. Daar is dan ruimte voor iedereen die nu in Israël en de bezette gebieden woont. Althans, dat is het verhaal.

Inmiddels is een vrede met twee staten onmogelijk gemaakt. De verantwoordelijke daarvoor is de Israëlische minister van Financiën Bezalel Smotrich, leider van de extremistische Religieus Zionistische Partij.

Hij heeft een al vijfentwintig jaar lang bestaand plan er door weten te drukken: het bouwen van een soort dubbelstad naast Oost-Jeruzalem zodat er een grote urbane zone ontstaat waartoe dan ook de illegale nederzetting Ma´ale Adoemim zal behoren. Zo wordt de West Bank opgeknipt. Dat maakt, aldus Smotrich, een Palestijnse staat onmogelijk.

Daar heeft hij gelijk in. Als deze dubbelstad - met de voorlopige naam E1 - werkelijkheid wordt, heeft het geen zin meer te streven naar een twee staten oplossing.

Het enige acceptabele alternatief voor de huidige situatie is dan een democratische eenheidsstaat met gelijke rechten voor iedereen. Het zal een extreemrechts bewind in Jeruzalem nooit lukken de zes miljoen Palestijnen te verdrijven, al was het maar omdat de andere landen in het Midden-Oosten dat nooit zullen accepteren. En de rest van de wereld misschien met uitzondering van Trumps Verenigde Staten ook niet. Het is net zo goed onhaalbaar de Palestijnse bevolking - de helft van de inwoners in een Groot Israël - zo niet de meerdeerheid - permanent onder de duim te houden. Dat is een hersenschim. Smotrich denkt ongetwijfeld dat hij rugdekking krijgt van Jahwe maar dan zal hij van een koude kermis thuis komen.

Realisatie van e-1 is voor Israël het begin van het einde. Smotrich ziet zichzelf als een nieuwe David, maar hij heeft meer gemeen met diens kleinzoon Rechabeam. Deze bracht door zijn arrogantie het koninkrijk op de rand van de afgrond. En hij was nog zó door het volk gewaarschuwd. Net als Smotrich door de tienduizenden demontranten die haast dagelijks in Israël op de been zijn.

