Placebo-akkoord doet terugverlangen naar betere tijden

Eigenlijk ben ik een outsider, als Koerd vluchtte ik in 1975 uit Irak naar Nederland. Vanuit mijn achtergrond volgde ik de Nederlandse politiek nauwlettend. Ik kwam in contact met de politieke generatie van toen, onder wie Den Uyl, Ria Beckers, Ruud Lubbers, Max van der Stoel, Wim Kok, Harry van den Berg, Van Mierlo, Koenders etc. Toen en nog steeds vind ik hen politici van groot kaliber met een diep strategisch inzicht, perspectieven en ideeën voor de toekomst van Nederland, Europa en de wereld.