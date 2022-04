Pink Floyd brengt na kwart eeuw nieuw nummer uit, als steun aan Oekraïne

Pink Floyd is bij elkaar gekomen om voor het eerst in 28 jaar een nieuw nummer op te nemen. Hey Hey Rise Up is geinspireerd door een indrukwekkende clip van de Oekraïense zanger Andriy Khlyvnyuk, waar de Zuid-Afrikaanse artiest The Kiffness een pakkende clip van maakte. Pink Floyd had eerder met Khlyvnyuk en zijn band BoomBox samengewerkt en betrok hem bij het nieuwe nummer dat een protestlied is tegen een supermacht die een vredelievend land binnenvalt, vertelt David Gilmour. Het nummer, compleet met een in de popmuziek schaarser wordende gitaarsolo, is ook bedoeld om de bevolking een hart onder de riem te steken. De opbrengst gaat naar Oekraïense vluchtelingen en andere oorlogsslachtoffers.