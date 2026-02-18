Pijnlijke tropische ziekte rukt op in Europa als gevolg klimaatcrisis Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 306 keer bekeken • Bewaren

De in de tropen gevreesde chikungunya-ziekte heeft zich inmiddels stevig genesteld in grote delen van Europa. Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in het Journal of Royal Society Interface, waar The Guardian woensdag over bericht. De Aziatische tijgermug, die het virus verspreidt, heeft de afgelopen decennia een opmars gemaakt door heel Europa. Doordat de gemiddelde temperaturen stijgen als gevolg van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis, is de ziekte nu al meer dan zes maanden per jaar overdraagbaar in landen als Spanje, Portugal, Italië en Griekenland en zelfs twee maanden per jaar in voorheen koudere delen van het contintent, zoals het zuidoosten van Engeland.

De minimumtemperatuur waarbij het virus zich kan verspreiden blijkt 2,5 graad lager te liggen dan eerder werd aangenomen, namelijk rond de 13 tot 14 graden Celsius in plaats van de eerder geschatte 16-18 graden. Dat maakt een groot verschil: in 2025 registreerde Frankrijk meer dan 800 gevallen van chikungunya, terwijl het land in de tien jaar daarvoor slechts zo'n 30 besmettingen telde.