Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk

Ik moet eerlijk bekennen dat ik stikjaloers ben op de interne D66-commissie die het verlies bij de laatste Kamerverkiezingen onderzocht, want hoewel ik de afgelopen jaren niet moe werd boosaardige columns te publiceren over dat wijsneuzerige partijtje, formuleerde ik nimmer zo scherp wat er mis is als deze commissie.

Exact deze zin had ik willen gebruiken in een van mijn stukken, maar de pijnlijke waarheid is dat hij niet in mij opkwam. Ook mooi: ‘D66 is zelf een taal gaan spreken die veel mensen ervaren als moralistisch, vervreemdend en uitsluitend, dat is strijdig met een agenda die gericht is op inclusie.’ Helaas haalde ik dit niveau nooit.