Pieter Omtzigt weet precies zijn zin door te drijven

Politiek duider Peter Kee en Francisco van Jole laten hun licht schijnen over de Haagse puinhopen nu Pieter Omtzigt het formatieproces vaarwel heeft gezegd. Volgens Van Jole was de stap van Omtzigt een "te verwachten verrassing". Hij wijst er op dat de stap geheel in lijn is met de strategie die Omtzigt als voor de verkiezingen uitzette. "Hij wil dat er een zakenkabinet komt. Dan moet je nu niet gaan onderhandelen over een coalitie. Dit is zijn manier om dat voor elkaar te krijgen." Van Jole constateert dat Wilders de grote verliezer is. "Die twittert nu dat hij hoopt dat Omtzigt niet met Frans Timmermans gaat onderhandelen. Dat is niet zo slim want hij laat daarmee zien dat hij als grootste partij niet de leiding heeft over het proces. Het is Omtzigt die bepaalt wat er gaat gebeuren."