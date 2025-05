Pieter Omtzigt stapt nu echt op, merkt balk in eigen oog nog steeds niet op Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 511 keer bekeken • bewaren

Pieter Omtzigt stapt dinsdag officieel op als Kamerlid en politiek leider van Nieuw Sociaal Contract. In een verklaring sprak hij van een "giftig politiek klimaat" dat hem steeds meer is gaan tegenstaan. Dat meldt ANP. Volgens Omtzigt is de Haagse politiek "onvoldoende zichtbaar bezig met het oplossen van de kernproblemen van Nederland" en draagt dat bij aan zijn besluit om zich terug te trekken. Omtzigt benoemde daarbij niet dat hij zélf dit klimaat mede mogelijk heeft gemaakt, door een extreemrechts kabinet met de PVV, VVD en BBB te faciliteren.

Omtzigt hekelde dat "de tent in de fik staat" wanneer er vijf lintjes niet ondertekend worden, terwijl urgente problemen zoals de afwikkeling van het toeslagenschandaal voortduren. Waarmee hij het beleid van vreemdelingenhaat uitgevoerd door PVV-minister Faber afdoet als iets futiels. Omtzigt pleitte ook voor meer ruimte voor inhoudelijke Kamerleden bij politieke onderhandelingen, in plaats van enkel partijleiders. Als voorbeelden noemt hij NSC-collega’s Ilse Saris (WIA) en Merlien Welzijn (wonen). Voor de grootste coalitiepartij PVV wordt dat nog een probleem, want die Kamerleden komen zelden tot nooit opdagen en wanneer ze er wel zijn mogen ze niks zeggen.

Hoewel Omtzigt half april aankondigde zich terug te trekken om zijn gezondheid voorrang te geven, blijft hij naar eigen zeggen nauw betrokken bij NSC. "Ik geloof dat ik lidnummer één heb, ik ben oprichter," zegt hij, "maar ik doe echt een stap terug." Hoe dat er precies uitziet, weet hij naar eigen zeggen nog niet. Tijdens eerder ziekteverlof vanwege een burn-out bleef hij zich obsessief bemoeien met de partij en volgde hij in het geheim via Zoom de coalitieonderhandelingen. Zijn aangekondigde terugtrekkingen blijken vaker tijdelijk dan definitief.