Pieter Omtzigt rekent in speech van drie kwartier af met oneliners, stelt eisen aan media

7 sep. 2023 - 8:38

Hij heeft gelijk dat debatten met veel mensen leiden tot oneliners, soundbites en ingestudeerde trucjes. In de Volkskrant had Du Pré er een aardig stuk over, die legt het begin van deze 'speelse' (in mijn ogen verworden) debatcultuur in 2002, bij het debat op RTL met Hennie Huisman tijdens de Soundmixshow: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/na-twintig-jaar-is-ook-het-overbevolkte-tv-debat-aan-een-grondige-renovatie-toe~ba26b83b/ Wat leer je daar als kiezer van? Liever minder deelnemers, minder onderwerpen misschien ook. Dan kan je misschien iedereen een kwartier over een thema aan het woord laten, daarna discussie. "lijkt op grond van zijn positie in de peilingen met zijn eis kleinere partijen de kans te kunnen ontnemen in de spotlights te treden." Hm, ik dacht dat hij gewoon bedoelde dat hij er niet aan mee zou doen als het met veel partijen was, dan kunnen andere partijen dat natuurlijk wel doen. Maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat journalisten of redacties rekening gaan houden met zijn wensen en dat zou inderdaad nadelig kunnen uitpakken voor kleine partijen. Ik had bij dit mogelijke nadeel nog niet stilgestaan. Toch, als Omtzigt het voor elkaar zou krijgen om de debatcultuur in de Nederlandse politiek blijvend naar een hoger niveau te tillen zou ik hem alleen daarom al dankbaar zijn.