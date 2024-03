Pieter Omtzigt probeert CDA’ers te ronselen voor ministerschap in ultrarechts kabinet Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 507 keer bekeken • bewaren

CDA-leider Henri Bontenbal was er eind vorige maand heel duidelijk over in zijn brief aan informateur Kim Putters: “Het CDA zal, zoals eerder aangegeven, niet deelnemen aan een coalitie met de PVV, ook niet in een gedoogconstructie”, schreef hij. “Wij vinden dat de PVV de democratische rechtsstaat, de grondrechten die daarin verankerd zijn en het daarbij horende democratische ethos onvoldoende respecteert en in de praktijk brengt.”

Die duidelijkheid was nodig, want oud-CDA’er Pieter Omtzigt wilde graag een extraparlementair kabinet met CDA en SGP. Geen sprake van, zo was de boodschap van Bontenbal.

Nu blijkt dat Omtzigt toch weer probeert CDA’ers te betrekken bij een PVV-kabinet. De Volkskrant meldt dat de NSC-leider verscheidene oud-partijgenoten heeft benaderd voor een eventueel ministerschap. Het CDA is daar allesbehalve blij mee.