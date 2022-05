Pieter Omtzigt moet Gordiaanse knoop ontwarren voor volgende Tweede Kamerverkiezingen

Kees van Bemmelen

7 mei 2022 - 14:01

In feite heeft Omtzigt drie keuzes. Hij kan een nieuwe partij oprichten of in ieder geval met een kandidatenlijst komen. Dan mag hij onderhand wel beginnen met werven, want dat is een hele opgave met al dat antecedentenonderzoek. Als hij er nu al weer doorheen zit zou dat best wel eens teveel gevraag kunnen zijn. Heeft hij weinig of geen kandidaten en doet hij toch mee aan de volgende kamerverkiezingen dan dreigt een ernstig geval van lijstuitputting. Dat zal hij willen vermijden. Hij zou zich ook kunnen aansluiten bij een andere partij, maar ik zie zo snel niet welke partij dat zou moeten zijn. Misschien dat de CU inhoudelijk nog het dichtst bij hem staat. Of hij houdt er mee op na de volgende verkiezingen. Ik gok het laatste. Morgen zit hij bij Collegetour, eens zien wat hij te zeggen heeft. Hij zal in ieder geval nog niet de knoop doorhakken in deze kwestie, anders hadden we dat nu al wel geweten.