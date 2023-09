Pieter Omtzigt kan niet lachen om satirische doodsbedreiging studentenblad Propria Cures

14 sep. 2023 - 14:30

Ik zat nog op de middelbare school toen een redactie er voor het laatst in slaagde het Amsterdamse Studentenweekblad Propria Cures voor het laatst echt in opspraakte brengen. Goed, Bram de Swaan, nu gelouwerd emeritus hoogleraar en wereldbekend socioloog, Bram de Swaan dus mocht niet meer bij professor Daudt promoveren om wat hij in PC had geschreven maar dat is eigenlijk iets anders. Sindsdien hebben redacties met scabreuze en beledigende teksten geprobeerd ophef te veroorzaken maar buiten het Amsterdamse literaire wereldje kwam dat nooit meer. En nu heeft Pieter Omtzigt dan toch aanzet tot bredere ophef gegeven. Het gaat niet goed met die man. Zoveel is wel duidelijk. Verder: dit is de site van PC maar daar staat het stuk nog niet op.https://www.propriacures.nl/