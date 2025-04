Pieter Omtzigt gooit handdoek in de ring en stapt per direct uit de politiek Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 466 keer bekeken • bewaren

Pieter Omtzigt verlaat per direct de politiek. Dat heeft hij gemeld in een bericht op sociale media.

Omtzigt verklaart dat het hem in de politiek niet lukt te herstellen van zijn burn out en dat hij nu kiest voor zijn gezin. In het bericht prijst hij eerst uitgebreid zijn eigen prestaties. Daarna zegt hij dat de fractie goed werk doet. Hij draagt al zijn taken over aan Nicolien van Vroonhoven.

Vandaag kondig ik mijn afscheid uit de landelijke politiek aan. Het was een enorme eer en voorrecht om meer dan 21 jaar lang Kamerlid te mogen zijn. De tol daarvan is best groot geweest en daarom kies ik ervoor om, voor het eerst, mijn gezin voorop te zetten en voor m’n eigen gezondheid kiezen. Echt herstel van mijn burn-out lukt gewoon niet in de hectiek van de huidige Haagse politiek.

In m’n Haagse jaren heb ik samen met andere Kamerleden het kinderopvangtoeslagschandaal bloot weten te leggen. Hoewel ik nog boordenvol ideeën zit en het werk voor bijvoorbeeld de slachtoffers van het toeslagenschandaal en vooral voor de uit huis geplaatste kinderen nog niet af is, zeg ik met veel spijt dat het me niet lukt om mijn mandaat af te maken. NSC zal hen uiteraard niet loslaten en dat geldt ook voor de arbeidsongeschikten die door het WIA schandaal bij het UWV gedupeerd zijn.

Deze maand deed ik samen met collega’s 10 concrete voorstellen om inflatie te verlagen zodat mensen meer te besteden hebben en dat is broodnodig. Voor mij is het heel belangrijk dat de overheid bescherming biedt aan burgers die het nodig hebben daarom heb ik meer dan 400 keer een concreet voorstel ingediend om een wet te wijzigen of te verbeteren. Dat was mijn kerntaak.

In de Raad van Europa hielp ik een massief corruptieschandaal van Europese politici bloot te leggen. Mijn voormalig fractievoorzitter stond gisteren eindelijk voor de rechter vanwege omkoping. Ik onderzocht de moord op Daphne Caruana Galizia in Malta en het verdorven politiek systeem aldaar. Ik deed onderzoek naar de Isis-genocide en sprak met slachtoffers, met overlevenden en leidde het onderzoek naar de Snowden Files.

Ik ben trots dat onze nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract een mooie en inhoudelijk sterke fractie geworden is en op het uitstekende werk van de NSC bewindspersonen en de NSC europarlementariër. Weet dat het gedachtegoed over meer bestaand zekerheid en goed bestuur in uitstekende handen is. Tijdens de onderhandelingen over de voorjaarsnota heeft NSC gevochten voor datgene waarvoor we zijn opgericht, bestaanszekerheid. Er zijn ontzettend veel middelen gereserveerd voor mensen die het hardste geraakt worden en die we hun bestaanszekerheid willen teruggeven.