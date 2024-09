Pieter Omtzigt en vrouwen, Mark Rutte en vrienden Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 249 keer bekeken • bewaren

Zelfs in Den Haag is de zomer voorbij en het politieke krakeel barst meteen los. Omdat Peter Kee nog van een meer dan welverdiende vakantie geniet neemt deze week parlementair redacteur Anna Pleijsier plaats tegenover Francisco van Jole om de politieke ontwikkelingen te becommentariëren. Ze vraagt zich af hoe lang het nog goed gaat in de coalitie nu ze al meteen weer ruziënd over straat rollebollen. Van Jole daarentegen ziet het als een spektakel dat de coalitie goed uitkomt. Daardoor staat de oppositie in de media-aandacht immers al meteen buiten beeld.

Daarna komen de twee te spreken over de HJ Schoolezing. Pleijsier vond de lezing nogal meevallen na de zware kritiek die Omtzigt kreeg over onder meer het lage geboortecijfer. Van Jole stelt dat conservatieve mannen altijd geobsedeerd zijn door vrouwenlichamen en daar de baas over willen spelen. In die traditie zet hij de woorden van Omtzigt.

Rutte is onderwerp van een documentaire die vandaag op Videoland verschijnt. Pleijsier keek er met plezier naar en was verbaasd over de vaste patronen die Rutte er op nahoudt. Van Jole zegt dat Rutte omgeven wordt met discretie. Niemand laat echt wat los. Een incident met Jort Kelder toont hoe Rutte die discretie bewaakt.