Pieter Omtzigt doet er verstandig aan om te onderzoeken welke partij zijn gedachtegoed het meest omarmt

Welke keuze Groep Omtzigt gaat maken voor de komende verkiezingen is nog ongewis. Zo kort voor de verkiezingen van november 2023 nog tijdig een eigen kandidatenlijst rond krijgen is uitgesloten. Dat kost nu eenmaal een goede voorbereiding en heel veel tijd.

Carolien van der Plas heeft al meerdere keren in de media aangegeven dat ze met Omtzigt wil onderzoeken of hij zich wellicht bij de BBB zou kunnen aansluiten. Misschien dat andere partijen die wens ook hebben maar dat nog niet openlijk hebben uitgesproken.

Het CDA zou in theorie een geschikte partij zijn om hem met zijn gedachtegoed terug te halen maar de kans daarop kan als uitgesloten worden geacht. Begrijpelijk gezien de wijze waarop Omtzigt door die partij is behandeld. Het geplaagde CDA realiseert zich heel goed dat ze zelf de kip met de gouden eieren hebben geslacht met de uitlating “functie elders” bij de onderhandelingen over Rutte IV.