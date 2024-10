Het ging weer uitgebreid over de nieuwe buurvrouw van Donald Duck. Of eigenlijk vooral over de ophef over de nieuwe buurvrouw van Donald Duck. Maar is dat wel nieuws, vraagt cabaretier Pieter Derks zich af. Nee natuurlijk. Want zo wordt onze aandacht afgeleid van het feit dat premier Duck Schoof het beter voor elkaar lijkt te hebben in het Disney-universum dan Dick Schoof in Nederland.