Pieter Derks kijkt vol verbijstering naar het EK sinds hij de logica van klimaatontkenner Marjolein Faber volgt

Volgens PVV’er Marjolein Faber warmt de aarde niet op, “omdat Groenland nu vol ijs ligt terwijl het vroeger groen was. Anders hadden ze het geen Groenland genoemd.” Druktemaker Pieter Derks kijkt door deze logica met een heel andere blik naar het EK, vertelt hij bij De Nieuws BV. “De keeper van Duitsland had verdomd weinig te doen tegen een land dat erom bekend staat non-stop op goal te schieten. Want ik neem aan dat ze het daarom ooit Schotland hebben genoemd.”