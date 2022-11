Piet met haakneus bij Sint in Staphorst

De reacties op het Staphorster initiatief zijn gemengd. Minister van Veiligheid en Justitie Dilan Yeşilgöz-Zegerius spreekt haar teleurstelling uit: “We hebben in dit land nu eenmaal met z’n allen afgesproken dat antisemitisme in alle vormen ontoelaatbaar is, terwijl consequent hameren op racismebestrijding geldt als wokeisme dat juist een halt toegeroepen moet worden. We kunnen best wat mensen ontzien, maar het moet niet uit de hand lopen. De vergelijking tussen Zwarte Piet en Haakneuspiet gaat derhalve volkomen mank.”

Hans Wiegel, erevoorzitter van de Nationale Boomer Bond, is ook verontwaardigd. “Al dat gezeur over Zwarte Piet, daaraan deden wij niet. Mijn generatie zou ook nooit zeggen dat ouwe lullen weg moeten. Dat wij nu als minderheid met een eigen Okéboomerpiet worden weggezet is een gotspe. Ik heb nota bene op gelijkwaardige voet met Sinterklaas in het parlement gezeten. Zoals ik altijd in mijn Telegraafcolumn zeg: er is veel loos in de samenleving en dat komt vooral omdat het anders is dan vroeger en wij er niks meer over te zeggen hebben.”