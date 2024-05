Piemels tekenen op de nrc Actueel • 23-06-2013 • leestijd 1 minuten • 172 keer bekeken • bewaren

Facebookpagina wil voorliefde voor het tekenen van piemels delen ... Alleen geschikt voor hard nieuws of lullige actie?

Je kent het wel. Je zit de krant te lezen en opeens gaat de telefoon. Naast de krant ligt een pen. Als het telefoongesprek voorbij is, besef je opeens dat je onbewust de krant hebt vol getekend.

Soms is het een snorretje op het gezicht van Mark Rutte, dan een stel oorbellen bij Geert Wilders of een gigantische bos zwarte krullen bij Diederik Samsom. De makers van de Facebook pagina

PiemelsTekenenOpDeNrc ‘ weten er wel raad mee. Zij tekenen piemels. En ze roepen internetters op ook met pen en krant aan de slag te gaan en de creativiteit de vrije loop te laten.

‘Gemaakt voor het delen van onze passie en onvolwassen voorliefde voor het tekenen van piemels’, staat er op de Facebookpagina.

Het resultaat is hilarisch. Bij bijna iedere tekening schiet je in de lach en krijg je zin zelf met de weekendbijlage aan de slag te gaan. De vraag is nu alleen: waarom de NRC? Zou het bij Trouw minder leuk zijn? Misschien werkt het alleen met kranten die vaak hard nieuws brengen. Het is het proberen waard.