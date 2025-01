Philippe Remarque nieuwe hoofdredacteur Volkskrant Actueel • 07-06-2010 • leestijd 1 minuten • 58 keer bekeken • bewaren

Sollicitatiecommissie kiest unanieum voor Remarque, nu correspondent in Washington

Philippe Remarque (44) is voorgedragen als nieuwe hoofdredacteur van de Volkskrant, als opvolger van Pieter Broertjes. De sollicitatiecommissie heeft “unaniem en in grote overeenstemming” voor Remarque gekozen, zo is de redactie van de krant maandagmiddag meegedeeld.

De nieuwe hoofdredacteur is nu nog correspondent van de Volkskrant in Washington. Hij werkt sinds 1996 voor de krant. De redactieraad, de hoofdredactie en de stichting de Volkskrant steunen de voordracht. Ook de eigenaar van de krant, de Persgroep, is akkoord. Remarque zal zo snel mogelijk na het vertrek van Broertjes, per 1 juli, beginnen. Tot dat moment is adjunct-hoofdredacteur Arie Elshout waarnemend hoofdredacteur. Dat meldt de Volkskrant maandag.

