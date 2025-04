PFAS en de kip

Het advies van het RIVM om geen eieren meer te eten van eigen (hobby)kippen is buitenproportioneel en doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van het instituut. Want raadt het RIVM ook af om cola bij het ontbijt te drinken? Of chips als lunch? In de supermarkt ligt tachtig procent ongezond voedsel. Maar daar horen we het RIVM niet over. Geen advies om kiloknallers te laten liggen. Geen waarschuwingen over de bergen ultrabewerkt eten die dagelijks in winkelwagentjes verdwijnen. Geen persconferentie, geen alarmerende headlines.