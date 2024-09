Peuters mogen voor hun gezondheid nooit naar tv of smartphone kijken

Kinderen tussen de twee en drie jaar oud zouden maximaal een uur per dag naar een beeldscherm mogen kijken. En voor 6- tot en met 12-jarigen geldt een maximum van twee uur per dag. Tussen de 13 en 18 jaar is meer dan drie uur per dag te schadelijk. Die laatste groep brengt nu in de praktijk dagelijks 6,5 uur starend een scherm door, buiten schooltijd.