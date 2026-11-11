Petitie roept Jetten op afstand te nemen van hatelijke leugens Hertzberger over Rode Lijn-protest Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 71 keer bekeken • Bewaren

Een petitie aan premier Rob Jetten vraagt hem publiekelijk afstand te nemen van uitspraken die Chanan Hertzberger, voorzitter van het Centraal Joods Overleg, op 9 november deed tijdens de Nationale Kristallnachtherdenking. In aanwezigheid van de premier sprak Hertzberger over de Rode Lijn-demonstratie van een dag eerder in Amsterdam, waaraan volgens de organisatie 200.000 mensen deelnamen. Hij stelde dat de eisen van de organisatoren neerkomen op het van de kaart vegen van Israël en sprak van een ‘genocideleugen’.

De ondertekenaars vinden dat de premier, als vertegenwoordiger van alle Nederlanders, moet bevestigen dat het protest gericht was op naleving van het internationaal recht en dat vreedzame kritiek op het Israëlische beleid niet antisemitisch is. De petitie wordt gesteund door onder meer Een Ander Joods Geluid, The Rights Forum, Erev Rav en BDS Nederland en is op moment van dit schrijven ruim twaalfduizend keer ondertekend.

In de petitietekst aan premier Rob Jetten staat onder meer te lezen:

Wij vragen u uitdrukkelijk te bevestigen dat de Rode Lijn-demonstratie gericht was op de naleving van het internationaal recht en dat vreedzaam protest tegen het Israëlische beleid niet antisemitisch is.

Antisemitisme moet altijd worden bestreden. Maar kritiek op de Israëlische regering en opkomen voor Palestijnse mensenrechten is geen Jodenhaat. Mensen mogen niet vanwege hun deelname aan een vreedzame demonstratie als antisemieten worden weggezet.

Als minister-president vertegenwoordigt u alle Nederlanders. Ook de 200.000 mensen die op 8 november de straat op gingen.

Vorig jaar liep Jetten nog met een delegatie van D66 zelf mee met het Rode Lijn-protest. Op dat moment zat hij nog vol in de campagnemodus voor de Tweede Kamerverkiezingen, die hij uiteindelijk won. Dit jaar besloot Jetten op geen enkele manier aandacht te besteden aan de Rode Lijn.