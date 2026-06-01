Peter Thiel migreert naar Argentinië, heeft toegang tot gegevens Nederlandse defensie

Peter Thiel, medeoprichter van het hoogst omstreden databedrijf Palantir en als Zuid-Afrikaanse immigrant fel medestander van Trumps fascistische anti-immigratiebeleid, is met zijn gezin naar Buenos Aires verhuisd. Het vertrek van Thiel (geschat vermogen 25 miljard euro) uit de Amerikaanse staat Californië werd ingegeven door belastingvrees: een ingediend wetsvoorstel in de staat zou de superrijken vijf procent van hun vermogen kunnen kosten (geschat resterend vermogen 23,75 miljard euro). Daarnaast ziet Thiel Argentinië als veilig toevluchtsoord vanwege het risico op nucleaire oorlog op het noordelijk halfrond.

In de Argentijnse president Javier Milei heeft Thiel een geestverwant. Beiden verzetten zich tegen overheidsregulering en hogere miljardairsbelastingen. Milei omschreef de ontmoeting met Thiel als een bijeenkomst van twee "anarcho-kapitalisten", waarbij "de een de libertarische ideeën van de ander nu in de praktijk brengt". Thiel kocht behalve in Argentinië ook een stuk grond op het zuidelijkste punt van Uruguay. In het recente boek Kernoorlog van Annie Jacobsen beschrijjft de journaliste de aanloop naar, de uitvoer van en de gevolgen van een hypothetische kernoorlog. Daarin beschrijft ze ook hoe, ondanks moeilijke leefomstandigheden, de gebieden waar Thiel nu naartoe verhuisd is tot de weinige plekken behoren die gespaard blijven voor de nucleaire fallout.

Palantir

Intussen zijn er in Nederland opnieuw dringende vragen gerezen over Thiels bedrijf. Uit onderzoek van Follow the Money (FTM) blijkt dat medewerkers van Palantir toegang hebben tot geheime en missiegevoelige data van het Nederlandse ministerie van Defensie. De software draait weliswaar op eigen servers van Defensie en medewerkers worden gemonitord, maar het ministerie bevestigt dat Palantir-personeel, waaronder mogelijk Amerikanen, bij informatie kan wanneer dat "voor hun werkzaamheden noodzakelijk" is.

Experts spreken van een ernstig veiligheidsrisico. Volgens hoogleraar Elke Schwarz zijn juist de analyses die de software maakt waardevoller dan de ruwe data zelf: ze onthullen troepenposities, wapencapaciteiten en inlichtingenposities. FTM schrijft:

Veiligheidsexpert Matthijs Koot, onderzoeker bij Bureau Veritas, onderschrijft het probleem: ‘Dat er mogelijk mensen met een Amerikaanse of andere nationaliteit dan de Nederlandse bij gerubriceerde informatie kunnen, is een risico. Buitenlandse inlichtingendiensten zullen voor geheime operaties geneigd zijn hun eigen onderdanen te benaderen, omdat ze in de regel over meer middelen beschikken om hen onder druk te zetten en de kans sowieso groter is dat ze meewerken. Dat deze mensen gescreend worden, biedt geen garantie.’

Duitsland en Zwitserland wezen Palantir mede om die reden al af. Israël maakt wel gretig gebruik van de diensten van Palantir bij het uitvoeren van de genocide in Gaza. Mensenrechtenorganisaties en diverse VN-Rapporteurs beschouwen het bedrijf als direct betrokken bij door Israël gepleegde oorlogsmisdaden. Palantir levert ook de software die de Amerikaanse Trump-gestapo ICE gebruikt bij het opsporen van migranten, door vliegensvlug hele families met adressen en mogelijke verblijfplaatsen in kaart te brengen. Volgens onthullingen en onderzoeken van privacyorganisaties worden daarbij onder andere databases van de belastingdienst (IRS) en gezondheidsorganisaties geplunderd door Palantir.

Vorige maand kwam minister David van Weel (VVD) van Justitie en Veiligheid nog onder vuur te liggen omdat hij de Tweede Kamer niet volledig informeerde over een contract waarbij de Koninklijke Marechaussee tussen 2009 en 2015 Palantir-software gebruikte voor de analyse van reizigersgegevens, mogelijk van miljoenen mensen. Hoogleraar Reijer Passchier noemde het onvolledig informeren van de Kamer "een politieke doodzonde" en stelde dat de minister daarmee artikel 68 van de Grondwet schond, het artikel dat de inlichtingenplicht van de regering aan de Kamer bepaalt.