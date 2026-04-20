Péter Magyar gaat arrestatiebevelen Internationaal Strafhof weer uitvoeren en nodigt Netanyahu uit voor festiviteiten

De Hongaarse verkiezingswinnaar Péter Magyar breekt op tal van terreinen met het beleid van zijn corrupte en autocratische voorganger Viktor Orbán. Zo zal Hongarije de arrestatiebevelen van het Internationaal Strafhof weer gaan uitvoeren. Een mooi vooruitzicht, zeker omdat Magyar zijn Israëlische ambtsgenoot Benjamin Netanyahu later dit jaar heeft uitgenodigd voor festiviteiten in Boedapest, zo meldt VRT NWS .

De festiviteiten vinden plaats op 23 oktober. Die dag is het zeventig jaar geleden dat de Hongaarse opstand tegen de Sovjet-Unie begon. Betogers haalden onder meer een standbeeld van massamoordenaar Jozef Stalin omver. In een reactie op de revolutie trokken Sovjet-troepen begin november Hongarije binnen om de betoging bloedig neer te slaan.

Magyar legt uit dat hij “alle regeringsleiders die ik aan de telefoon sprak” heeft uitgenodigd. De aanstaande premier legt ook uit wat het betekent als een land zich heeft aangesloten bij het Internationaal Strafhof. “Als een land lid is van het Internationaal Strafhof en een gezochte persoon zijn grondgebied betreedt, dan moet hij in hechtenis worden genomen.”