Peter Kee weet wie Vera Bergkamp moet gaan opvolgen

Kee & Van Jole bespreken de Haagse politiek en dat gaat natuurlijk ook over de enorme trammelant rond de Kamervoorzitter. Woensdag vergaderde de Commissie voor de Werkwijze en Peter Kee, politiek duider van BNNVARA, volgde de bijeenkomst. Vorige week was de vergadering van deze toch ietwat saaie commissie, waar normaal gesproken weinig belangstelling voor bestaat, immers geëxplodeerd. Nu waren bijna alle partijen op oorlogssterkte aanwezig en was er sprake van een anticlimax. Bergkamp was zo slim geweest de voorzittershamer voor deze keer over te dragen aan het zeer ervaren Kamerlid Kees van der Staaij van de SGP. "En die deed het geweldig", exclameert de doorgewinterde parlementair journalist.

Francisco van Jole doet daarop de suggestie dat Van der Staaij misschien een geschikte kandidaat is om het stokje over te nemen van Bergkamp, mocht ze onverhoopt toch sneuvelen in het politieke mijnenveld rond haar functie. Kee wuift dat weg maar zegt wel in Haagse kringen te hebben vernomen wie klaar zou staan om haar rol over te nemen. "Er is een heel mooi gerucht in de Kamer dat mocht Bergkamp wegvallen dan Raymond Knops, oud-minister van het CDA, prominent Kamerlid, de ideale man is om het te gaan doen. Maar ja, dat mag je niet te hard uitspreken want dan is hij gelijk weer afgeschreven als kandidaat."