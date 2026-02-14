Peter 'Hendrik Groen' de Smet schrijft het boekenweekgeschenk: 'Een ramp voor Nederland'

Peter de Smet, bekend van de Hendrik Groen-reeks, is de schrijver van het Boekenweekgeschenk van dit jaar. Volgens Joost Oomen is dat een ramp voor Nederland: 'Ik gun Peter de Smet zijn enorme lezerspubliek, herkenbaarheid scoort en als je daar heel goed in bent, dan hoef je je daar niet voor te schamen. Maar is het origineel? Nee. Is het kunst? Ook niet. En kunst, echte originele, nieuwe perspectieven biedende kunst, dat hebben we als land nou net zo ontzettend nodig'.