Pete Hegseth toont zich op D-Day een vijand, net als Poetin Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 409 keer bekeken • Bewaren

De Amerikaanse minister van Oorlog misbruikt herdenking in Normandië voor racistische leugenpraat.

Tijdens zijn speech in Normandië ter gelegenheid van 82 jaar D-Day heeft Pete Hegseth, de Amerikaanse minister van Oorlog, in een moeite door de NAVO-lidstaten dodelijk beledigd en iedereen met een greintje kennis van de geschiedenis, zowel in Europa als in zijn eigen land.

Eerst stelde hij de invasie ten voorbeeld aan de huidige NAVO-lidstaten alsof die maar halfhartige leden van het bondgenootschap waren. Een persbericht van zijn eigen ministerie formuleert het aldus: “Each nation pulled its weight; each nation bled. America will lead — and we must — but capable allies must be right there with us, shoulder to shoulder, in the breach, when it matters," Hegseth said.

He then underscored the necessity of Western nations resisting the comfortable complacency that has developed in the past, reminding them that freedom doesn't come without a price. "We forgot that freedom is not free. We forgot that peace is not wished into being. It is bought with purpose, with honor and with strength. The men who landed on these beaches knew this; the question we ask ourselves is, do we?" Hegseth said.”

Na deze schrobbering volgde een passage die alleen maar gekwalificeerd kan worden als een kwaadaardige domheid. Er vond, zo zei hij, opnieuw een invasie plaats van het Europese continent. De BBC citeert: “Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies," Hegseth said. "Beaches in Spain, in Italy, in Greece and Bulgaria. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?”

Hiermee neemt Hegseth rechtstreeks de leugenpraat over van extreemrechts in Europa, dat steeds meer de geestelijke nazaat toont van het fascisme en nationaalsocialisme waartegen de helden van D-Day een stormloop ondernamen. Het is schandelijk en misselijkmakend dat de Amerikaanse minister van Oorlog zich met deze valse parallel mengt in de binnenlandse politiek van bondgenoten. Nog erger is het dat hij op het hart heeft getrapt van de nazaten van de soldaten die om met de Amerikaanse historicus en journalist Studs Terkel te spreken, the good war vochten.

Het is duidelijk: van een man als Hegseth is een good war niet te verwachten. Hij bestrijdt alles waar de Tweede Wereldoorlog voor is uitgevochten. Hij staat niet aan de kant van de landen die de Europese verklaring voor de rechten van de mens hebben ondertekend.

Want die rechten zijn hem een gruwel. Hij is een vijand van vrijheid en democratie, net als Poetin. Gelukkig blijkt uit peilingen dat steeds meer Amerikaanse burgers dat beseffen. Het is van belang te beseffen dat zij niet de vijand zijn. Als er dan toch ongepaste vergelijkingen gemaakt moeten worden: zij wachten net als de Europeanen van 1944 op bevrijding.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo’n schandelijke compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

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