Pete Hegseth is geen kruisvaarder ondanks dat ‘Deus vult’ op zijn borst Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 256 keer bekeken • Bewaren

Zijn naam zal door toekomstige historici genoemd worden in hun relazen over de val van het westen.

Pete Hegseth heeft in de schaduw van het G7-overleg de Europese leden van de NAVO de wacht aangezegd. De Amerikaanse minister van oorlog kondigde aan dat zijn land komend jaar op forse schaal mensen en materieel uit Europa wil weghalen. Hij doorspekte zijn strafrede met aanvallen op het binnenlandse beleid van Europese regeringen, die niets wezenlijks zouden doen tegen immigratie en omvolking. Zijn gehoor luisterde beleefd en stilletjes.

Hegseth is een ideologisch zeer gedreven man. Op zijn borst staat met grote gothische letters getatoeëerd Deus vult, God wil het. Dat was de strijdkreet van de kruisvaarders die zich in 1095 op het concilie van Clermont door paus Urbanus lieten ophitsen om Jeruzalem te heroveren op de moslims.

Geschiedenis - althans historische mythologie - is maar al te vaak de drijfveer van fanatici.

Hegseth identificeert zich kennelijk met historische figuren zoals Godfried van Bouillon die Jeruzalem veroverde en daar een verschrikkelijk bloedbad aanrichtte.

Zijn gedrag wijst daar echter niet op. Zijn land heeft net een oorlog in het Midden-Oosten verloren. Hij heeft kennelijk troepen en materieel nodig om buiten Europa in te zetten.

Een betere historische parallel is dan ook Flavius Stilicho, rond 400 de hoogste militair in het West Romeinse Rijk en jarenlang de feitelijke heerser. Hij kreeg in 406 te maken met een grote invasie van Noord-Italië door de Germaanse leider Radagast. Stilicho had zijn totale leger nodig om dit gevaar te keren. Daarom trok hij de Romeinse legioenen langs de Rijn terug. De plaatselijke bevolking kreeg de opdracht zichzelf zo goed mogelijk te verdedigen. Stilicho wist de strijdmacht van Radagast te verslaan. De overlevenden bood Stilicho een plek aan in het Romeinse leger. Daar hadden ze weinig aan want de Romeinse bevolking begon een spontane genocide van iedereen in hun land met Germaans bloed had. Mannen, vrouwen, kinderen, dat maakte niet uit. Stilicho werd in 408 slachtoffer van een paleisintrige.

Pete Hegseth lijkt eerder op deze Stilicho dan op een kruisvaarder. Ook al was deze Romeinse generaal van groter formaat dan de Amerikaanse minister van oorlog.

Na de moord op Stilicho volgde een nieuwe invasie - een soort wraakneming op de genocide - die leidde tot de plundering van Rome. Daarbij vielen vele doden. Een groot aantal bewoners werd als slaven weggevoerd. En nu er geen bescherming meer was langs de Rijn, verloor het Romeinse Rijk zijn greep op West-Europa.

We zien hoe de Amerikaanse agressie de laatste jaren nergens toe leidt. Niet in Venezuela, niet in Iran. Die Hegseth is de Stilicho van onze tijd. Zijn naam zal door toekomstige historici genoemd worden in hun relazen over de val van het westen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo’n schandelijke compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

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