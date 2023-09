Met water krijg je de pesticiden niet van je appels, maar op deze manier wel!

27 okt. 2017 - 16:22

Even oppassen. De naam soda wordt inderdaad vaak gebruikt voor natriumcarbonaat (E500), maar baking soda of 'zuiveringszout' is natriumwaterstofcarbonaat, ook wel natriumbicarbonaat genoemd. Dat is wat hier wordt bedoeld. Bakpoeder is ook natriumbicarbonaat, maar daar is alvast een zuur aan toegevoegd, zoals citroenzuur of wijnsteenzuur. Bakpoeder kun je meer algemeen gebruiken, baking soda werkt alleen als je een deeg hebt waar zuren in zitten. Samen met het zuur reageert het tot het natriumzout van dat zuurrest en kooldioxide, de belletjes die het deeg luchtig maken. Je moet dus zuiveringszout of baking soda hebben als deze nonsens correct wil uitvoeren. Als je toch soda gebruikt spoel dan maar beter goed af na de week. Dat spul is bedoeld voor het schoonmaken en alkalisch. Je gaat er niet onmiddellijk dood aan maar het is niet bedoeld om op te eten of om eten mee te bereiden.