Landbouwgif? Alleen GL-PvdA, PvdD en Volt willen gezondheid en natuur voldoende beschermen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 216 keer bekeken • bewaren

Maar een paar partijen willen actie ondernemen tegen ziekmakende en natuurverwoestende pesticiden. Dat blijkt uit een analyse die het Pesticide Action Network Netherlands (PAN-NL) heeft gemaakt van de verkiezingsprogramma’s. Alleen GroenLinks-PvdA, de Partij voor de Dieren en Volt scoren een voldoende.

“GroenLinks/PvdA en Partij voor de Dieren behalen beide 7 van de 10 punten. Zij pleiten voor een verbod op chemische bestrijdingsmiddelen, waaronder glyfosaat en PFAS-pesticiden, spuitvrije zones rond woningen en scholen, en uitbreiding van de biologische landbouw. Volt volgt met 6 punten en wil dat 25% van de landbouw in 2030 biologisch is, met toepassing van het voorzorgsprincipe bij toelating van middelen.”

De SP haalt met een 5,5 net geen voldoende en ook ChristenUnie (5,0) en D66 (4,5) blijven volgens PAN-NL te vrijblijvend. De rechtse partijen scoren ronduit slecht. De PVV doet het met 0 punten het belabberdst maar ook JA21 (1), VVD (2,5) en BBB (3,0) krijgen een dikke onvoldoende.

“De wetenschap is duidelijk: bestrijdingsmiddelen schaden mens, dier en natuur”, stelt Margriet Mantingh van PAN-NL. “Toch blijven de meeste partijen steken in vage beloften. Slechts enkele partijen nemen het probleem serieus en willen echt naar een gifvrije landbouw.”