Pesticide-‘waakhond’ hield informatie achter over risico’s bestrijdingsmiddelen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft informatie over risico’s van verscheidene bestrijdingsmiddelen voor de bollen- en fruitteelt verzwegen. De staatssecretaris en de Tweede Kamer werden niet ingelicht, zo blijkt uit onderzoek van Zembla . “Schokkend” en “onacceptabel”, vinden experts.

“Het instituut stelt met name risico’s voor kinderen vast. Uit de documenten, die Zembla via een beroep op de Wet open overheid (Woo) verkreeg, blijkt dat het Ctgb besluit om geen actie te ondernemen. Intern spreekt de toelatingsautoriteit van “geringe overschrijdingen” en zegt daarin “onvoldoende basis” te zien om de bestrijdingsmiddelen nader te onderzoeken.”

In een brief aan de staatssecretaris, op dat moment Sharon Dijksma, klonk het nog een stuk stelliger. Er zijn “geen risico’s” gevonden, was de boodschap. Dijksma schreef vervolgens aan de Kamer dat “alle toegelaten middelen veilig [bleken] te zijn”.