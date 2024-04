Permanent verontwaardigde Wilders loopt boos weg uit formatiebespreking

PVV-leider Geert Wilders heeft is tijdens een "stevig" gesprek aan de formatietafel opgestapt. Volgens informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf had vooral met de onderhandelingen over asiel en migratie te maken "Hij heeft een schorsing aangevraagd en heeft het pand op ordentelijke wijze verlaten." Volgens de informateurs gaan de gesprekken dinsdag verder, maar op X liet Wilders weten niet verder te willen tot formatiepartners VVD, BBB en NSC hem tegemoet komen op het gebied van zijn xenofobe migratiestandpunten.