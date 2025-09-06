Pepperspray? Wapens zijn nooit een oplossing voor geweld Opinie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 83 keer bekeken • bewaren

Claire Derckx Schrijver, Dolle Mina en politiek actief voor Stadsbelang Utrecht Persoon volgen

Ook ik heb een lijstje. Die keer dat mijn gitaarleraar vroeg of hij me mocht zoenen. Ik was 15 en wist niet hoe ik het juiste excuus kon verzinnen om het rokerige appartementje te verlaten. Of die keer dat ik net zo lang op de klusjesman, die opeens in mijn studentenkamer stond, inpraatte tot hij zich bedacht en me toch niet verkrachtte. Het zijn van die verhalen die iedere vrouw heeft, door het oog van de naald.

Toen ontmoette ik mijn ex. Een extreem romantische relatie die langzaam verzandde in angst en controle. Op een gegeven moment legde hij een groot breekijzer naast ons bed in de slaapkamer. Tegen inbrekers zei hij. Alsof ik dan niet meer bang zou zijn dat hij 's nachts dat zware metalen ding zou pakken om mijn hoofd in te slaan.

Iedere vrouw leeft met onveiligheid. Voor velen escaleert het, sommigen hebben geluk en ontsnappen keer op keer aan het ergst denkbare. Zou pepperspray helpen? Ik kan geen situatie bedenken. Wel kan ik heel wat situaties bedenken waar aanvallers, (ex) vriendjes, stalkers en andere kwaadwillende die spray pakken en tegen de vrouwen gebruiken die zich veilig waanden.