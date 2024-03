Pepperspray in ogen geboeide demonstranten Extinction Rebellion Actueel • 14-10-2019 • leestijd 1 minuten • 133 keer bekeken • bewaren

De Brusselse politie heeft afgelopen weekend tijdens een protest van Extinction Rebellion pepperspray gebruikt tegen een demonstrant die al geboeid op de grond lag. Dat blijkt uit beelden van VTM Nieuws

Ook andere geboeide actievoerders kregen pepperspray in hun gezicht gespoten. De politie heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar het optreden, schrijft De Morgen . Een politiewoordvoerder verklaart tegenover de krant:

"“Wat op die beelden te zien is, hoort zeker niet tot het voorgeschreven standaardgebruik van dat middel. Dat zal worden onderzocht.” "

In totaal arresteerde de politie 435 deelnemers aan de protesten van Extinction Rebellion. De geweldloze demonstranten klagen over het harde politieoptreden. Zo zette de politie ook een waterkanon in en gebruikten agenten hun wapenstokken.

Sommigen actievoerders moesten urenlang geboeid op de grond zitten. Al die tijd mochten ze niet naar de wc. “Iemand heeft noodgedwongen in een tupperwarepotje moeten plassen”, verklaart Extinction Rebellion-woordvoerder Linde Polfliet tegenover De Morgen.

Afbeelding: screenshot VTM Nieuws