Pepijn van Houwelingen keert terug in Kamer om enquêtecommissie corona te saboteren met wappievragen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 131 keer bekeken • bewaren

Complotfantast Pepijn van Houwelingen, die is geobsedeerd door het WEF en coronavaccins, keert terug in de Tweede Kamer. Hij neemt de plaats in van Freek Jansen, zo maakte Thierry Baudet maandag bekend in zijn YouTube-show Forum Inside.

Van Houwelingen zal plaatsnemen in de parlementaire-enquêtecommissie die onderzoek gaat doen naar de coronacrisis. Volgens Baudet zal het teruggekeerde Kamerlid “die mensen helemaal gek maken”.

Het is de bedoeling dat Van Houwelingen Jansen tijdelijk vervangt. Een garantie dat Jansen na afloop van de enquête weer terug kan keren in de Kamer is er echter niet. “Als een Kamerlid eenmaal is beëdigd, kan hij of zij blijven zitten tot aan de volgende verkiezingen”, schrijft Forum-watcher Chris Aalberts op zijn blog.

Jansen blijft volgens Baudet “1000 procent betrokken” bij Forum voor Democratie. Desondanks trok Jansen een gezicht als een oorwurm toen de Forum-leider het “bijzondere besluit” bekendmaakte.

Van Houwelingen is een radicaal die eerder onder meer opviel omdat hij D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma bedreigde. “Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen”, zei het fascistische Kamerlid eind 2021 in een debat.