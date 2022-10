‘Pepijn van Houwelingen gelooft dat de elite via wisselstroom onze denkrichting verandert’

De SP wil de energievoorziening nationaliseren, nu het kabinet op het punt staat om 10 tot 40 miljard over te maken aan de energiebedrijven. Druktemaker Pieter Derks is er nog niet zeker van of dat een goed idee is. “Het is natuurlijk niet per se zo dat als de overheid iets gaat doen de boel vanzelf beter gaat. Als straks de energielevering net zo geregeld gaat worden als de toeslagen, de jeugdzorg of de asielopvang hebben we hele trage, racistische stroom die in elke gemeente een ander voltage heeft.”