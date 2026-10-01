Peperdure en irritante PVV-symboolpolitiek aan de grens eindelijk gestopt Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 545 keer bekeken • Bewaren

Twee jaar lang duurde de onzin die PVV-minister Faber, ook wel bekend als de grootste prutser die ooit in Den Haag werd benoemd, invoerde: vaste grenscontroles. Die leverden voornamelijk alleen maar veel overlast op, leidden tot levensgevaarlijke verkeerssituaties, kostten handenvol geld en bleken zoals door deskundigen tevoren voorspeld nauwelijks resultaat te hebben. De enigen die er last van hebben, zijn mensen die niks kwaads in de zin hebben. De marechaussee, verantwoordelijk voor de grensbewaking, gaat weer terug naar de professionele werkwijze van mobiele controles waarbij gericht gezocht wordt naar bijvoorbeeld mensensmokkelaars, in plaats van de hele grens afsluiten. De bevoegdheden van de marechaussee worden bij de afschaffing van het PVV-beleid enigszins uitgebreid.

Vorig jaar kwam de algemene rekenkamer al tot de conclusie dat deze manier van controleren geen effectief middel is om de asielinstroom te beperken. Daarnaast stuitten de controles op een bak kritiek van bestuurders uit de regio. Met name burgemeester Jeroen Diepemaat van Losser verzette zich er fel tegen. Hij zag onder meer hoe de controles leidden tot sluipverkeer en onveilige situaties in zijn gemeente. Zijn ambtsgenoot uit Oldenzaal en voorzitter van het Duits-Nederlandse samenwerkingsverband EUREGIO Patrick Welman deelt mee in dat verzet. "De Nederlandse controles hebben weinig effect gehad", vertelt hij tegenover de NOS. "Symboolpolitiek is in dit geval denk ik wel een terecht woord. Als het echt wat had opgeleverd, was dat wel groot in het nieuws gekomen. Dat is niet gebeurd."

Het probleem van de controleoverlast is daarmee nog niet de wereld uit geholpen. Op initiatief van de zwakke Duitse bondskanselier Merz is ook dat land overgegaan tot hinderlijke grenscontroles die er onder meer toe leiden dat ook mensen in de regio voortdurend vertragingen oplopen en met een paspoort of id-kaart moeten reizen. Inmiddels wordt de controleobsessie daar ook wat afgezwakt.

Aan de Duitse kant van de grens blijven tijdelijke grenscontroles voorlopig wel bestaan. Duitsland heeft die verlengd tot in ieder geval maart 2027, al worden ook daar de controles inmiddels flexibeler uitgevoerd.

Alleen al de Duitse controles aan de grens met Nederland veroorzaakten vorig jaar 171 verkeersongelukken en leverden de economie een miljoenenschade op. Er moest door Nederland 15 miljoen uitgetrokken worden om de gevolgen daarvan te bestrijden.

In de eerste 15 maanden van het PVV-project werden 160.000 mensen onderworpen aan controles. In slechts 600 gevallen, nog geen 0,4 procent, leidde dat er toe dat de toegang om uiteenlopende, waaronder louter bureaucratische, redenen geweigerd werd.

Meer over: actueel , grenscontroles , schengen , pvv