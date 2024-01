Pensioenwet van Rutte IV geeft alle reden om die nog eens goed tegen het licht te houden Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 73 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Het gezegde luidt niet voor niets: haastige spoed is zelden goed.

De wijze van totstandkoming van de nieuwe pensioenwet onder het kabinet-Rutte IV verdiende zeker de schoonheidsprijs niet. De wet is na veel onrust en zelfs staatsrechtelijk uiterst dubieuze gronden uiteindelijk toch maar aangenomen. Met als doorslaggevende factor dat Nederland al zo lang over dit pensioenprobleem gepolderd had en het de hoogste tijd was om eindelijk maar eens de knoop door te hakken.

Een bizarre historie van een aangenomen wet waar een collectief vermogen van 1500 miljard euro in individuele potjes verdeeld moet worden. Door critici van de wet soms ook de overgang naar een casinopensioenstelsel genoemd.

In de huidige Tweede Kamer is een meerderheid tegen de nieuwe pensioenwet. In het debat hierover in de Tweede Kamer was alleen de VVD terughoudend in het verzet tegen de wet. Begrijpelijk want de VVD heeft de nieuwe wet onder Rutte IV fel verdedigd.

De realiteit van 2024 is dat de nieuwe wet is aangenomen en de oude wet niet meer als wet bestaat. Dat was een terechte opmerking van CU-minister Schouten waar wel rekening mee moet worden gehouden. Terugvallen op de oude wet kan dus niet meer. Dan moet er wel weer eerst een nieuwe wet met inhoudelijk de bepalingen van de oude pensioenwet worden ingediend en behandeld door het parlement. Een tijdrovende kwestie.

Toch kan het voor alle pensioendeelnemers geen kwaad om nog eens heel goed de nieuwe wet tegen het licht te houden op uitvoeringsrisico’s in de praktijk.

Pieter Omtzigt heeft niet voor niets een pensioenexpert voor NSC binnengehaald, mevrouw Agnes Joseph, om als NSC met goede voorstellen te kunnen komen om met behoud van de nieuwe wet deze toch op een zeer essentieel onderdeel alsnog aan te kunnen passen. NSC stelde in het pensioendebat dan ook voor om de oude pensioenrechten te respecteren en vanaf de overgang naar het nieuwe stelsel een nieuw systeem op te bouwen.

Als een pensioenexpert die in de pensioensector werkzaam is geweest aangeeft dat de nieuwe wet teveel financiële risico’s voor alle pensioendeelnemers heeft, naast gebreken in transparantie en op het juridische vlak, kritiekpunten die bij de totstandkoming van de wet door Pieter Omtzigt ook uitvoerig aan de orde zijn gesteld, dan moet dat toch voldoende reden zijn om het voorstel van NSC door ook andere partijen in de Tweede Kamer te steunen.

Er staat nog steeds voor alle pensioendeelnemers een zeer uitzonderlijke uitvoeringsoperatie te wachten. Het verdelen van een pensioenvermogen van 1500 miljard euro in miljoenen kleine individuele spaarpotjes. Je moet wel heel zeker van je zaak zijn als je voor 100% vertrouwd dat die mega-operatie zonder fouten en ongelukken goed zal verlopen.

Dat slaat niet op het decennium polderen over een nieuw pensioenstelsel. Wel nadrukkelijk op de korte periode waarin deze wet door beide Kamers van het parlement is gejaagd.