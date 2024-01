Pensioenuitvoerder: verhoging pensioenen komt in gevaar als Omtzigt zijn zin krijgt Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 520 keer bekeken • bewaren

Veel pensioenen zijn jarenlang niet geïndexeerd of zelfs gekort. Als Pieter Omtzigt zijn zin krijgt, komt de verhoging van de pensioenen opnieuw in gevaar. Die waarschuwing geeft pensioenuitvoerder APG in Het Financieele Dagblad.

NSC wil dat mensen zelf kunnen kiezen of ze gaan deelnemen aan het nieuwe pensioenstelsel. “Dan zul je twee pensioenstelsels in de lucht moeten houden en zit je nog decennialang vast aan dat oude stelsel. Dat gaat heel veel geld kosten en is slecht uitlegbaar”, stelt Wim Koeleman, die verantwoordelijk is voor de overgang naar het nieuwe stelsel van alle bij APG aangesloten pensioenfondsen. APG beheert de pensioenen van 4,5 miljoen Nederlanders.

Na moeizame onderhandelingen bereikten werkgevers, werknemers en het kabinet in 2020 een pensioenakkoord. De partijen spraken onder meer af dat de pensioenen eerder omhoog gaan als het economisch goed gaat. Daar staat tegenover dat de pensioenen ook sneller omlaag gaan als de aandelenbeurzen dalen.

Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van ABP, noemt “het oude pensioenhuis onbewoonbaar”. “Het was niet langer rechtvaardig voor de jongere generatie, de generatie de regelmatig van baan wisselt. Het was onhoudbaar voor ouderen, gepensioneerden, omdat we jarenlang niet konden verhogen.”