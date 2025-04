Pensioenstress neemt toe door daling beurskoersen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 173 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

De dalende beurskoersen hebben een negatieve invloed op de dekkingsgraden van de pensioenfondsen. Waarvan de hoogte, wanneer wordt ingevaren (het verdelen van een collectief vermogen in individuele pensioenpotjes), van belang is om pensioendeelnemers te kunnen compenseren en iets extra’s te geven vanuit de reserves die dan vrij komen.

Alle pensioenfondsen hebben nu, ook na de huidige koersval, een dekkingsgraad die nog goed is om in te kunnen varen. Maar als de beurskoersen wereldwijd blijven dalen dan kan dat veilig invaren op de tocht komen te staan. Zover is het nog niet. Wel hebben pensioenfondsen die later gaan invaren meer tijd om het geleden waardeverlies weer goed te maken als de koersen weer gaan stijgen. Het verhogen door president Trump van de Amerikaanse importheffingen op buitenlandse producten heeft dus ook direct gevolgen voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel in Nederland.

Door NSC-leider Omtzigt is bij de behandeling van de nieuwe pensioenwet in de Tweede Kamer destijds al duidelijk aangegeven welke onopgeloste tekortkomingen de nieuwe wet had. Om met een vertrouwd gevoel voor alle pensioendeelnemers de nieuwe pensioenwet in het parlement destijds goed te keuren. En te vertrouwen dat het met de uitvoering en transitie naar het nieuwe stelsel wel goed zal komen.

Helaas heeft Omtzigt verzuimd om in het Hoofdlijnenakkoord van de coalitiepartijen, samen met de eveneens felle tegenstanders van de nieuwe pensioenwet PVV en BBB, er zorg voor te dragen dat er nog eens kritisch naar de nieuwe wet zou worden gekeken. Alvorens de pensioenfondsen groen licht te geven om met hun voorbereidingen door te gaan voor een snelle transitie naar het nieuwe stelsel. Dat verzuim in de onderhandelingen heeft NSC flink opgebroken. Zeker toen hun wens om inspraak voor de individuele pensioendeelnemer over het proces van invaren, vanuit uitvoeringsproblemen, veel te laat in de Tweede Kamer werd aangekaart.

Door het grillige en onvoorspelbare beleid van Trump zullen alle pensioendeelnemers en pensioenfondsen nu niet kunnen ontkomen aan een lichte of ernstige vorm van pensioenstress. Over de vraag hoe de beurskoersen uiteindelijk zich zullen ontwikkelen op het moment dat wordt ingevaren.