Pelgrims in Mekka zijn verrast door zwaar noodweer. Op video’s uit de heilige stad is te zien hoe mensen bij de Grote Moskee omvergeblazen worden. Flinke stormen zijn niet ongewoon in Saoedi-Arabië in deze tijd van het jaar, maar deze keer was het weer wel heel extreem. Een bewoner spreekt van de ergste storm die hij zich kan herinneren. Door de klimaatcrisis neemt de kans op extreem weer toe.