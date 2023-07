Peiling laat virtuele macht van Omtzigt zien maar ook grote kans op langdurige formatie

20 jul. 2023 - 18:56

46 Zetels voor een partij die niemand kent, op een man die geen bestuurlijke ervaring heeft, waarvan niemand weet waar de man de overige 45 Kamerleden vandaan haalt, wie dat zijn, wat z'n programma is, welke visie hij eigenlijk heeft. Als Omtzigt daadwerkelijk met een eigen lijst gaat meedoen, kunnen we weleens geconfronteerd worden met de grootste ramp in de Nederlandse politiek ever.