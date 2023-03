Pedofielen blij met taboe op sekspraat Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 336 keer bekeken • bewaren

Dikke vette hommel op jonge blom (foto:flickr/totervo)

Op fora voor pedofielen klinkt veel bijval voor inspanningen van conservatieve ‘bezorgde ouders’ om praten over seks met jonge kinderen weer taboe te maken. Met name het onderdeel ‘weerbaarheid’ van de Week van de lentekriebels is hun een doorn in het oog.

“Wij vertellen kinderen altijd al dat ze niet moeten praten over de dingen die we met hen ‘ontdekt’ hebben”, aldus een anoniem forumlid. “Zogenaamde kinderpsychologen werkten dat tegen door kinderen juist openlijk over piemels en kutjes te leren praten. Daarom is het fijn dat er nu maatschappelijke steun komt om gesprekken hierover taboe te verklaren. We verschillen misschien van mening over het doel van het taboe, maar het voelt toch als een vorm van erkenning.”

De fora memoreren dat seksuele benadering van kinderen vaak plaats vindt in situaties waar conservatieven grote waarde aan hechten, zoals het gezin en het sportieve of religieuze verenigingsleven. Het anonieme forumlid: “Het is natuurlijk vervelend dat conservatieven in het openbaar zo meedogenloos tekeer gaan tegen pedofilie, maar we kunnen ook dankbaar zijn dat zij mede de omstandigheden scheppen waar wij baat bij hebben.”

Magisch wereldbeeld

“Veel ouders van jonge kinderen hebben een magisch wereldbeeld”, analyseert ouderpsycholoog Rieka Kerseblom. “Ze denken dat als je ergens over praat, bijvoorbeeld het bestaan van niet-binaire personen, dat het dan ook gebeurt. Dus dat hun kind non-binair wordt zodra het een boek van Pim Lammers heeft gelezen, alsof dat een soort toverspreuk is. Omgekeerd zijn ze ervan overtuigd dat als je er niet over praat, het ook niet gebeurt. Dus zo lang je zwijgt over seksualiteit, is hun kind een onschuldig wezentje. Liefst zouden ze willen dat hun kind eeuwig kleuter blijft.”

Omdat pedofielen evenmin baat hebben bij het opgroeien van hun slachtoffers, lopen hun belangen parallel met die van bezorgde ouders. “En dan gaan die voorlichters bedreigen om te voorkomen dat er met twaalfjarigen gepraat wordt over menstruatie en zaadlozingen, ha ha ha,” glundert een ander lid van het forum. “Twintig jaar konden die lui van Rutgers hun gang gaan, maar het tij kentert. Er komen tribunalen!”

Duizenden ‘bezorgde ouders’ tekenden inmiddels een petitie die wil voorkomen dat jonge kinderen nadenken wat ze moeten doen als iemand zijn piemel laat zien. Kerseblom: “Ouders denken dat als kinderen er niet over kunnen praten, potloodventers verdwenen zijn. Je ziet dan ook dat de link naar de petitie gretig gedeeld wordt op zo’n pedoforum.”

Eerder verschenen op christianjongeneel.nl