Jos Scholte Huisman, voorheen enterprise architect in de IT Persoon volgen

De geschiedenis herhaalt zich altijd. De paralellen van het huidige VS-regime met Nazi-Duitsland zijn niet meer te missen. De reactie van de groten der aarde die zouden moeten opstaan laten zien dat we weinig hebben geleerd van het verleden.

Het beroep op het beschermen van het Homeland, wat ICE gebruikt bij het werven van stormtroepen, was “damals” de verering van het Reich. De grenzeloze verering van de zeer feilbare Trump door zijn aanhangers was destijds de verering van de even feilbare en toenemend gekke Führer. In zijn kielzog komen politici die van een allure die vergelijkbaar zijn met Hitlers beulen. Bereid om ieder moreel besef weg te poetsen met nauwelijks verholen haat voor andersdenkenden. ICE is de moderne versie van de SA, Hitlers wetteloze knokploeg, en zo zou maar richting SS kunnen evolueren. De behandeling van demonstranten in Minneapolis gelijkt 100% de manier waarop Nazi-Duitsland de eigen demonstranten als opstandig tuig aanpakte. Redelijkheid werd als volksvijandig tot terrorisme verklaard.

Hitler werd ooit, sarcastisch natuurlijk, voorgedragen voor de Nobelprijs voor de vrede. Goebbels kreeg ooit een Nobelprijs van een Noorse winnaar van de literatuurprijs in een poging om de man te paaien om een gesprek met Hitler te regelen. Een gesprek dat niet het gewenste effect had. Canada moet net als Oostenrijk tot een Anschluss worden bewogen en Groenland is het vroegere Sudetenland dat echt nodig is voor de veiligheid van das Reich.

In minister Van Weel en allerlei Europese en NAVO-leiders hebben we zelfs hedendaagse versies van Neville, peace for our time, Chamberlain die de grote leider denken te kunnen paaien om de goede vrede te bewaren. De naïviteit is pijnlijk. Nee, het maakt zelfs dat Europeanen zich schamen. Bullebakken spreken een andere taal en politici die dat niet begrijpen horen niet op het hoogste podium van een unie met meer inwoners dan de VS.

Natuurlijk hebben we, om de lijn door te trekken, ook moderne versies van de NSB in Nederland en heel veel andere Europese landen die “mensen die anders ogen”, links en homo’s als het grote gevaar afspiegelen. In plaats van de Joden kiezen ze Moslims als het grote kwaad. Als ze de kans krijgen zullen ze, blijkens hun eigen uitspraken, de vrije pers afschaffen, links verbieden en zullen ICE-achtige taferelen onze straten onveilig maken. Ze krijgen steun van conservatief Amerika dat ook niet wil zien wat voor wespennest ze opentrekken. Hitler kwam destijds niet aan de macht omdat hij genoeg aanhangers had. De steun van ontevreden Duitse boeren was essentieel. Zie de ongegeneerde vrijage van Nederlandse boeren met extreemrechts. En destijds waren het de Duitse conservatieven onder leiding van Von Hindenburg, ervan overtuigd dat ze Hitler konden controleren, die de Nazi’s in het zadel hielpen. Zelfs de Nederlandse conservatieven doen hun deel van de vergelijking uitkomen.

Dat zijn echt te veel paralellen om nog van toeval te spreken. De geschiedenis herhaalt zich als een van de vele moderne vertellingen van een Jules Verne-boek. Andere tijd, zelfde essentie.

Tot grote woede van de Nederlandse regering stelde Frankrijk voor om alleen nog Europese wapens aan Oekraïne te leveren. Blijkbaar heeft onze regering niets geleerd van de vooroorlogse Nederlandse regering die tevergeefs op bestelde Duitse wapens zat te wachten. In de meidagen van 1940 kwamen ze alsnog met militairen en al. Als je militair denkt, voorkom je dit soort onzekerheden. Maar zelfs eenvoudige terreinwagens, die prima in ons eigen land te maken zijn, worden in de VS besteld.

Nazi-Duitsland ontstond niet in een vacuüm. Duitsers waren tot de zondebok van WO1 gemaakt en werden uitgeknepen en vernederd. In die situatie zitten Amerikanen en Europeanen niet. Maar in beide machtsblokken zijn ook veel teleurgestelde burgers die niet hebben geprofiteerd van de neoliberale revolutie. Niet iedereen past in het model dat de meerderheid heeft overgenomen. Deze mensen zijn teleurgesteld en rijp om te worden geplukt door populisten. Juist voor deze mensen zouden Nederlandse en Europese regeringen pal moeten staan. Maar dat is precies wat centrumrechts, ondanks dat ze zeggen van wel, nooit doen. Ook de komende regering zal veel voor deze mensen beloven, maar weinig leveren.

Hoe diep zal de afgrond deze keer zijn? Komt er oorlog? Economische crisis? Worden, voor het verstand de boventoon voert, eerst de gekozen zondebokken geofferd op het altaar van de boosheid en hebzucht? Krijgen we daarna een generatie die “es nicht hat gewusst” en de schaamte verbergt? Kunnen we vertrouwen op de gewone Amerikanen om Trump in het gareel te krijgen?

Vroeger stelde ik mij de vraag hoe het kon dat Duitsers, die ik als inwoner van de grensstreek als fatsoenlijke mensen leerde kennen, zover konden afglijden. Die vraag hoef ik mij niet meer te stellen. Ergens in de VS, en straks misschien in Amsterdam, schrijft een klein meisje een dagboek over wat haar in deze tijd overkomt.