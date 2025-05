Paus komt op voor vrede en veroordeelt haat zaaien door de media

Aan spontaniteit en plotselinge invallen doet paus Leo XIV niet. Dat bleek opnieuw tijdens zijn eerste zondagse publieke optreden rond het Regina Coeli op het balkon van de Sint Pieter en net zo goed tijdens de ontmoeting met de media van maandag. Deze paus leest alles van een papiertje voor en wijkt niet af van zijn tekst. Het wordt langzamerhand wel duidelijk wat hij over de toestand op het ondermaanse denkt. Dat lijkt mee te vallen. Direct na het Regina Coeli - gebed voor Maria, koningin van de hemel - deed hij met zoveel woorden een directe oproep tot een staakt het vuren zowel in Oekraïne als in Gaza. Hij maakte duidelijk dat er meer dan genoeg bloed vergoten was. Politiek gezien hield hij de balans aan die ook de meeste Europese landen in hun beleid ten opzichte van het Midden Oosten proberen te brengen. In één adem riep paus Leo op tot een wapenstilstand en vrijlating van de gijzelaars.

De ontmoeting met de media werd door de journalisten in Rome massaal bijgewoond. De paus sprak ze letterlijk vanaf een afstand toe want hij nam plaats op een soort troon op het toneel, omgeven door prelaten in het zwart. Opnieuw las hij een van te voren geprepareerde tekst voor die tegelijkertijd op grote schermen meeliep. De boodschap was om het zachtjes te zeggen niet verkeerd. De paus nam het op voor vervolgde en gevangen journalisten. Hij riep op tot hun vrijlating. In één adem daarmee noemde hij de vrijheid van meningsuiting essentieel omdat alleen goed geïnformeerde burgers in vrijheid keuzes kunnen maken. Tegelijk riep de paus de verzamelde journalisten op niet met woorden en beelden oorlog te voeren maar zich in te zetten voor verzoening. “We moeten het paradigma van de oorlog afwijzen”. Clichés en vooroordelen hoorden geen plaats te hebben in hun werk. “In onze moderne wereld kunnen wij verloren lopen in een doolhof van liefdeloze taal, die vaak ideologisch of partijdig is”. Daarom was het de taak van de media de mensheid uit de toren van Babel te leiden. Communicatie is niet alleen de overdracht van informatie, meent de paus, maar het scheppen van een cultuur en van fysieke en digitale omgevingen die ruimte geven aan dialoog en debat.