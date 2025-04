Paus Franciscus hield van dieren Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 110 keer bekeken • bewaren

Henk Leenders Oud-lid Tweede Kamer voor de PvdA

Paus Franciscus is dood! Zaterdag zal de goedheiligman worden bijgezet in de Basiliek van de Santa Maria Maggiore. Niet alleen zijn devotie voor de maagd Maria, maar ook zijn sobere levensstijl verklaart de wens van Paus Franciscus om juist hier bijgezet te worden. Een sobere levensstijl in combinatie met zijn zorg voor de armere mens ontleende hij aan een van zijn voorgangers in het christendom: de heilige Franciscus van Assisi.

Eerder schreef ik een opinie over dierenwelzijn waarbij ik de vraag stelde wat de legitimatie van de mens is om met dieren om te gaan zoals de mens met dieren omgaat. Daarbij doelde ik op het ellendige en afschuwelijke leven dat miljarden dieren lijden in de industriële vleesindustrie.

In deze opinie wil ik de morele vraag, hoe om te gaan met dieren, in het teken stellen van de dood van Paus Franciscus. Want juist hij koos ervoor zich te vereenzelvigen met Franciscus van Assisi, de man die liefde voor dieren liet zien, die de patroonheilige van de dieren is en uiteindelijk de basis was voor Werelddierendag op 4 oktober.

Wie was die Franciscus van Assisi? Hij was de zoon van een rijke Koopman die in luxe en weldaad opgroeide, maar zich na een losbandig leven als jongeman bekeerde en koos voor de kant van de armen, zwakken en verdrukten. In die hoedanigheid predikte hij over zijn liefde voor de Schepper, mens, dier en plant. Alle schepselen van God op aarde zijn voor Franciscus van Assisi waardevol en noodzakelijk. ‘’Elk wezen is een kind van God en dus een zuster of broeder van ons.’’ Franciscus van Assisi vond dat dieren in nood geholpen moeten worden, omdat zij net als de mens bescherming verdienen.

Paus Franciscus werd zichtbaar geïnspireerd door de heilige Franciscus, op vele fronten, maar bijvoorbeeld ook in de ‘groene’ encycliek Laudato Si waarin hij stelde: “Het is een geweldige verenging en verarming schepselen alleen te waarderen omwille van hun bruikbaarheid voor bepaalde doeleinden.” Paus Franciscus hield van dieren.

Eind jaren 20 van de vorige eeuw werd gezocht naar een internationale feestdag van de dieren. Niet voor niets werd 4 oktober als datum gekozen, tevens de herdenkingsdag van Franciscus van Assisi.

Ik heb in een van mijn eerdere opinies de titel “Als je van mensen houdt, hou je ook van dieren” gebruikt. Een citaat dat mijn wijze moeder, als groot dierenliefhebster, vaak gebruikte. Een van de uitspraken van Franciscus van Assisi was: “Een mens die gelijk welk schepsel van God uitsluit van zijn compassie en medelijden, zal hetzelfde doen met zijn medemens.”