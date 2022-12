Paus emeritus Benedictus XVI (95) overleden Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 71 keer bekeken • bewaren

Paus Benedictus XVI, die van 2005 tot en met 2013 aan het hoofd van de Katholieke Kerk stond, is overleden. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Benedictus, geboren als Joseph Aloisius Ratzinger, was al geruime tijd ziek. Woensdag werd bekend dat zijn gezondheid hard achteruit was gegaan. Benedictus is 95 jaar oud geworden.

Benedictus besloot in 2013 dat het ambt “geestelijk en lichamelijk” te zwaar voor hem was en trad af. Het was de eerste keer in zo’n 600 jaar dat een paus bij leven terugtrad. Sinds zijn pensioen woonde hij in Vaticaanstad en behield de naam Benedictus.

De Volkskrant schrijft over hem:

Joseph Aloisius Ratzinger zal vooral worden herinnerd als een omstreden paus. Enerzijds vanwege zijn abdicatie, die door veel katholieken nog altijd als verraad wordt gezien – het pausschap is een heilige taak, geen negen-tot-vijfbaan met een pensioenregeling. Maar zeker ook vanwege de vele pedofilieschandalen binnen de kerk; een beerput die onder zijn bewind voor het eerst volledig werd geopend en het pauselijk witte imago tot aan de oksels bevlekte. En blijft bevlekken. Zo stond Duitsland in 2017 nog op zijn achterste poten, omdat er in het kerkkoor waaraan de oudere broer van Ratzinger dertig jaar lang leiding had gegeven, 547 kinderen slachtoffer bleken van geweld en 67 van seksueel geweld.

NRC voegt daaraan toe:

Als er al iets veranderde, was dat niet vooruit, maar op de weg terug. Hij maakte weer ruimte voor de traditionele mis in het latijn en steunde ultraconservatieve bisschoppen. En hij herstelde veel van de pracht en praal in ere die in zijn ogen bij het pausschap horen. Decennia lang niet gebruikte pontificalia als de camauro (een rode muts) en de mozzetta (een rode halve mantel) werden weer tevoorschijn gehaald – wat het mannenblad Esquire ertoe bracht om de paus tot de man met de mooiste accessoires uit te roepen. Symbool voor Benedictus’ stijl was ook dat hij de verwaterde gewoonte oppikte om bij publieke optredens vuurrode schoenen aan te trekken.