Paul Watson is de zoveelste natuurbeschermer die wordt vervolgd terwijl de vernietigers vrijuit gaan

De vleesindustrie, die bloedvergieten als business model heeft, deinst voor niets terug om de kwalijke praktijken in stand te houden en werkt daarbij internationaal samen. Je zou bijna zeggen dat er sprake is van een wereldwijd complot gericht tegen de mensen die trachten de planeet te redden. Zo heeft de regering van Denemarken, een EU-lidstaat, besloten de Japanse vleesindustrie te helpen door de wereldberoemde walvisbeschermer Paul Watson op hun verzoek in de boeien te slaan. Uitlevering aan Japan dreigt nu.